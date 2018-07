Europeo U19, l'Italia è in semifinale

L’Italia pareggia 1-1 contro la Norvegia e approda alle semifinali degli Europei.

Una partita non semplice per i ragazzi di Nicolato, bravi a recuperare il risultato dopo che, al minuto 62, viene assegnato un calcio di rigore ai norvegesi per un fallo di Gabbia su Frediksen. Penalty realizzato, successivamente, da Haland. Decisiva la rete di Moise Kean che, su un delizioso assist di Zaniolo, riesce a battere Lund a pochi minuti dalla fine del match.

Grazie a questo risultato, l’Italia si qualifica ai Mondiali U20 del prossimo anno.

SPORTAL.IT | 22-07-2018 19:55