Eurorivali Inter: Borussia pari, Shakhtar a valanga, il Real si rialza

siamo entrati nella settimana decisiva delle qualificazioni agl iottavi di Champions League. L’Inter grazie alla vittoria di settimana scorsa contro il Gladbach è ancora in corsa per staccare il pass, vediamo allora cosa hanno fatto nel weekend le tre squadre del girone dei neroazzurri.

I tedeschi del Borussia hanno hanno pareggiato fuori casa a Friburgo 2-2 (Embolo-Plea). Grazie al punto conquistato allo Schwarzwald Stadion, il Gladbach raggiunge l’union Berlin a 16 punti salendo al settimo posto. In Ucraina prosegue invece il duello a distanza tra Shakhtar e Dynamo Kyiv. Gli avversari dei neroazzurri hanno rifilato ben 5 gol al Minaj (due autoreti a favore, poi gol di Fernando, Solomon e Matviyenko), undicesima formazione del campionato ucraino. Gli uomini di Castro sono sempre secondi dietro alla Dynamo. Infine vittoria importnate del Real Madrid che si impone in trasferta contro il Siviglia. Ai blancos serve però un’autorete di Bounou, per avere la meglio sui padroni di casa. La formazione di Zidane sale così al quarto posto con 20 punti.

OMNISPORT | 07-12-2020 14:30