EuroRugby, le avversarie delle italiane

Sono stati effettuati nella giornata di mercoledì 19 giugno, al Centro congressi Beaulieu di Losanna, in Svizzera, i sorteggi dei gironi delle edizioni 2019/20 delle due coppe europee di rugby, la Champions Cup e la Challenge Cup.

Tre le squadre italiane coinvolte nell'avventura europea: il Benetton Treviso, qualificato ai playoff dell'ultimo Pro 14, disputerà la Champions Cup (riportando così il rugby del Bel Paese nella massima competizione continentale dopo un anno di assenza), ed è stato inserito in un girone difficile ma non impossibile, mentre è più complicato il cammino delle Zebre e soprattutto del Calvisano: entrambe le squadre disputeranno la Challenge Cup, ma se i primi (qualificati di diritto per la loro partecipazione al Pro 14) possono comunque vantare l'esperienza in una lega forte come quella celtica, per i secondi (ammessi in qualità di vincitori del Continental Shield), provenienti da un torneo molto meno probante come il Pro 12 italiano, anche un solo risultato utile può essere un successo.

Ecco la composizione dei gironi delle due coppe:

Champions Cup

Pool 1: Leinster (Irlanda), Lione (Francia), Northampton Saints (Inghilterra), Benetton (Italia);

Pool 2: Exeter Chiefs (Inghilterra), Glasgow Warriors (Scozia), La Rochelle (Francia), Sale Sharks (Inghilterra);

Pool 3: ASM Clermont Auvergne (Francia), Ulster (Irlanda), Harlequins (Inghilterra), Bath (Inghilterra);

Pool 4: Saracens (Inghilterra), Munster (Irlanda), Racing 92 (Francia), Ospreys (Galles);

Pool 5: Tolosa (Francia), Gloucester (Inghilterra), Connacht Rugby (Irlanda), Montpellier (Francia).

Challenge Cup

Pool 1: Castres Olympique (Francia), Worcester Warriors (Inghilterra), Dragons (Galles), Enisei-STM (Russia);

Pool 2: Scarlets (Galles), RC Toulon (Francia), London Irish (Inghilterra), Bayonne (Francia)

Pool 4: Stade Français Paris (Francia), Bristol Bears (Inghilterra), Brive (Francia), Zebre (Italia);

Pool 5: Cardiff Blues (Galles), Leicester Tigers (Inghilterra), Pau (Francia), Calvisano (Italia).

Entrambe le competizioni prenderanno il via al termine del Mondiale che si disputerà in Giappone, più precisamente nel fine settimana tra il 15 e il 17 novembre. Si qualificano alla fase finale, in entrambe le coppe, le prime classificate di ogni girone e le tre migliori seconde. Quarti, semifinali e finale si giocano in gara unica. Le finali di ciascun torneo si giocheranno al Velodrome di Marsiglia, in Francia, il 22 (Challenge) e il 23 maggio 2020 (Champions).

SPORTAL.IT | 19-06-2019 22:50