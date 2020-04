Eusebio Di Francesco ha scelto il proprio futuro

Sei mesi dopo l’esonero subito dalla Sampdoria, Eusebio Di Francesco ha già voglia di ripartire.

L’ex tecnico della Roma è intervenuto in collegamento con 'Sky Sport 24' e dopo aver ammesso di emozionarsi per le videochiamate con il nipotino, figlio dell’attaccante della Spal Federico, è tornato sulla stagione migliore da allenatore, quella 2017-2018, conclusa con il terzo posto in campionato con la Roma e la semifinale di Champions League: "La Roma sta costruendo qualcosa di importante, anche con giovani italiani, ma il nostro centrocampo con De Rossi, Nainggolan e Strootman era fortissimo dal punto di vista fisico e tecnico”

Per il futuro il tecnico abruzzese punta sull'estero: “Mi piacerebbe fare un'esperienza all'estero. La Premier è uno dei campionati più importanti, mi auguro un domani di poterci andare".



SPORTAL.IT | 06-04-2020 21:28