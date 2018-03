Eusebio Di Francesco: 'Niente paura'

Con la redazione di "Premium Sport" il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, è tornato a parlare della importantissima e affascinante sfida di coppa con il Barcellona.

"Abbiamo la grande soddisfazione di affrontare questi quarti di Champions League che dovremo giocare con grandissima autorità – ha raccontato il timoniere della formazione giallorossa -. Giocheremo con molto rispetto, il Barcellona è la squadra più forte del mondo e ha i giocatori più forti del mondo ma non dovremo avere paura. Abbiamo il grande desiderio di fare bene sia fuori casa che qui a Roma. Nella gara di ritorno Olimpico tutto esaurito? Negli anni passati abbiamo ottenuto poco in Europa, noi abbiamo avuto il merito di aver ricreato quest’attesa per una gara così importante e i tifosi ci potranno dare tantissimo".

