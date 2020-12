Eusebio Sacristan ricoverato d'urgenza

Ore di apprensione per la famiglia di Eusebio Sacristan e tutto il mondo del calcio spagnolo. Il tecnico ed ex giocatore del Barcellona, infatti, è stato ricoverato d’urgenza all’Hospital Clinico cittadino in seguito ad una caduta fortuita nella propria abitazione.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, Sacristan è caduto nella sua casa di Valladolid, squadra con cui ha passato la maggior parte della sua carriera da calciatore, prima di iniziare una buona carriera tra diverse squadre della massima serie, con esperienza anche al Barcellona B.

Prognosi riservata per Sacristan e messaggi di affetto da tutto il mondo calcistico, in attesa di conoscere le condizioni del 56enne, tra i più presenti nella storia del campionato spagnolo con 543 partite disputate, dietro Andoni Zubizarreta, Joaquín e Raul.

Legato come detto sopratutto al Valladolid, Sacristan ha però anche fatto parte del Barcellona dal 1988 al 1995, vincendo la Champions League ai danni della Sampdoria, nonchè la Coppa delle Coppe e diversi altri trofei con i blaugrana, tra cui quattro campionati di fila.

Dopo aver allenato il Girona nel 2018/2019, Sacristan è rimasto fermo per un anno e mezzo in attesa di nuove opportunità ad alti livelli. La speranza è che possa riprendersi, per iniziare una nuova fase della sua carriera, magari proprio nella sua amata provincia di Castiglia e León.

OMNISPORT | 31-12-2020 15:21