Evani non si accontenta: "Potevamo fare meglio"

Doveva essere una gara senza storia, e così è stata. L’ultima amichevole dell’Italia per il 2020 ha infatti visto la formazione azzurra, rivoluzionata in vista delle partite di Nations League, ha portato un secco 4-0 alla Nazionale, con Alberico Evani in panchina.

Il c.t Mancini è stato infatti colpito dal coronvairus, con Evani a sostituirlo per la gara contro l’Estonia. Un match in cui ha trovato gioia Grifo, così come Bernardeschi e Orsolini: esperimenti ok, in attesa di provare a fare la voce grossa nelle gare che contano contro Polonia e Bosnia-Erzgovina.

Al termine della gara, Evani ha parlato della prestazione dell’Italia: “Sapevamo che non potevamo sbagliare, ci sono partite in cui hai tutto da perdere. Abbiamo provato a giocare, non era facile. Qualcosa si è visto, c’è una qualità umana straordinaria in questo gruppo”.

4-0 sì, ma Evani non è completamente soddisfatto: “Sinceramente potevamo fare anche meglio, i ragazzi hanno delle qualità e lo sviluppo dell’azione poteva essere espresso meglio”.

Il prossimo match dovrebbe vedere Mancini in panchina: “Sì, abbiamo bisogno della sua personalità e del suo carisma”.

OMNISPORT | 11-11-2020 23:21