Evenepoel-Ganna, il duello si rinnova: la crono mondiale sarà affare loro. "Posso battere Remco"

Domani scatta il mondiale di ciclismo a Montreal, e la crono iridata sarà ancora una questione tutta tra Remco e Pippo. Il belga: "Voglio il poker di maglie consecutive"

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Ancora loro due, i più forti al mondo, i migliori interpreti a cronometro della terza decade del nuovo millennio. Dopotutto Remco Evenepoel e Filippo Ganna si sono spartiti 5 delle ultime 6 edizioni della cronometro mondiale (fa eccezione solo il successo di Tobias Foss nel 2022 in Australia), salendo complessivamente altre tre volte a testa sul podio. E domani a Montreal si ritroveranno ancora l’uno contro l’altro, come tante volte è capitato nelle ultime stagioni. Col belga che ultimamente ha sempre chiuso davanti al verbanese, che pure stavolta può dire di non avere davvero nulla da perdere. Che poi, perdere da Evenepoel, sarebbe comunque sempre nell’ordine delle cose.

Pippo si sente al top: “Percorso che può favorirmi”

Pippo però è volato in Canada con una convinzione in testa: “So che posso battere Evenepoel, altrimenti sarei rimasto comodo a casa a guardare gli altri gareggiare. Poi è chiaro, sono trascorsi tre anni dall’ultima volta che me lo sono tenuto dietro (era la crono di Valladolid alla Vuelta 2023). Remco è il logico favorito, lo dice la storia recente del nostro sport, ma va forte soprattutto nelle crono che presentano dei tratti in salita, mentre qui in 39 chilometri troveremo appena 220 metri di dislivello, anche se la parte finale sarà in leggera salita. Se andrà più forte, sarò il primo a complimentarmi con lui. Ma so che posso giocarmela”.

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Una rivalità bella, sana e pulita. “Siamo due corridori molto diversi, ma ci rispettiamo e stimiamo a vicenda. Non invidio nulla a Remco: so quali sono i miei punti di forza, so quali sono quelli più deboli. Però mi sono preparato bene per questa crono: la stagione è stata lunghissima, ma dopo il Tour ha sentito veramente una grossa carica di energia e da quella voglio partire per provare a riprendermi la maglia iridata”.

L’ultima volta la conquistò a Bruges, nel 2021, davanti a Van Aert ed Evenepoel. “Un ricordo bellissimo, la mia vittoria più bella. Mentre se ripenso a Zurigo 2024, quando persi per 6 secondi, ancora mi sale un po’ di sana rabbia dentro”. Ganna correrà anche la mixed relay di martedì, poi chiuderà la stagione su strada per concentrarsi suoi mondiali in pista a Shanghai, a metà ottobre. “Elia Viviani mi ha già stampato il biglietto, quindi non posso deluderlo…”.

Evenepoel va per il poker: “Una motivazione extra…”

Evenepoel a Montreal è arrivato da tempo, correndo anche i due GP in terra canadese (ha vinto a Quebec City, ha chiuso quinto a Montreal). La crono è solo uno dei due grandi bersagli ai quali punta: l’altro, naturalmente, è la gara elite di domenica 27, dove mancherà il grande favorito Tadej Pogacar.

Alla quarta vittoria di fila a cronometro, però, Remco tiene, eccome. “Pur se non mi sono preparato in anticipo, ho cercato di curare al massimo ogni minimo dettaglio. Rimango fedele alle mie abitudini, in passato questa scelta ha sempre pagato e spero possa funzionare anche stavolta. Visto il tracciato, penso che ci sarà maggiore equilibrio rispetto allo scorso anno, quindi mi aspetto una crono simile a quella di Zurigo di due anni fa”. Quando Ganna arrivò a soli 6 secondi. “Se io sono il favorito, lui lo è altrettanto. È un corridore fortissimo, soprattutto capace di spingere a tutta nei finali di corsa, essendo specialista anche nell’inseguimento su pista. Pippo è il rivale più pericoloso in assoluto e penso che vivremo una giornata molto appassionante”.

Remco sa di essere l’uomo da battere, ma non si sente il più forte. “Ci sono tanti specialisti che possono dire la loro, però ho una bella motivazione, quella di vincere la crono per la quarta volta consecutiva, cosa mai riuscita nella storia. Una volta che indossi la maglia arcobaleno sai di non volerla più lasciare, ed è una bella motivazione per provarci ancora”. Evenepoel ha annunciato anche che non correrà la cronometro agli Europei di Lubiana, ma ci sarà nella gara in linea (forse con Pogacar…).

Piganzoli ipoteca la vittoria al Giro del Lussemburgo

Detto che assieme a Ganna correrà Mattia Sobrero, a Montreal tra una settimana ci sarà nella corsa in linea anche Davide Piganzoli, che intanto ha rafforzato la sua leadership al Giro del Lussemburgo, imponendosi anche nella cronometro (quindi nella quarta frazione). Andrea Raccagni Noviero ha chiuso secondo a soli due secondi dal connazionale, completando una bella doppietta tricolore.

Domani l’ultima tappa della corsa, che vede Piganzoli avanti sulla triade tutta francese composta da Vercher (a 47 secondi), Gachignard (49) e Paret-Peintre (54), mentre van der Poel (che sta provando la gamba per il mondiale) è a 10’ dalla testa della corsa.