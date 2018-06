Event Horizon School presenta la prima eSports Academy in Italia

Finalmente anche l’Italia avrà la sua accademia eSportiva! Event Horizon School, la più grande scuola italiana dedicata al mondo delle arti digitali, in collaborazione con Games Kingdom ASD e il team 5-Hydra Esports, ha deciso di istituire la prima Esports Academy italiana. L’obiettivo dei corsi di formazione è quello di trasmettere agli studenti i concetti basilari dello sport, senza tralasciare il divertimento legato ai videogiochi.

Non solo. Event Horizon School e Games Kingdom ASD ci tengono particolarmente all’aspetto educativo e sociologico: i ragazzi impareranno il rispetto per le regole, il gioco di squadra, l’importanza di socializzare e organizzarsi. Durante il percorso formativo le giovani leve acquisiranno elementi di tattica e strategia, per una preparazione completa al mondo del gaming competitivo. I player ritenuti idonei per competere saranno contattati dal team 5-Hydra Esports.

“Pensiamo che i videogiochi possano essere un ottimo strumento di apprendimento e socializzazione, proprio come lo sport. Vediamo gli Esports come l’evoluzione digitale della scuola calcio o del corso di nuoto che i nostri figli hanno frequentato e frequentano tuttora sin da bambini” – ha dichiarato Daniele Scerra, amministratore unico di Event Horizon.

Dello stesso parere anche Jan Nava, General Manager di Games Kingdom ASD: “I videogiochi, per mezzo degli Esports, hanno assunto una veste nuova. Un approccio educativo, formativo che permette ai ragazzi di apprendere nozioni tecniche utili al loro futuro professionale e al raggiungimento della consapevolezza nei propri mezzi”.

I corsi saranno presentati durante l’edizione italiana di Campus Party, a Milano dal 18 al 22 luglio. Intanto possiamo svelarvi qualche dettaglio sul primo corso dal titolo “League of Legends 101“, che sarà attivo dal prossimo autunno nelle sedi della scuola di Milano e Torino. Questo e tantissimi altri titoli famosi del gaming competitivo saranno protagonisti delle lezioni della nuova accademia.

HF4 | 28-06-2018 10:00