Everton a tutta per Malcom

Malcom si allontana dall'Italia. L'Everton, in giornata, dovrebbe sferrare l'attacco decisivo per l'esterno offensivo brasiliano.

Secondo quanto riferito dal 'Sun' anche il Fulham sarebbe pronto a mettere sul piatto 45 milioni di euro, cifra in grado di convincere i Girondini.

Da capire se il ventunenne sudamericano sia attratto dall'idea di approdare in un club non di prima fascia in Premier League come quello londinese. L'Everton, invece, potrebbe rappresentare destinazione gradita al calciatore che interessa da tempo all'Inter.

SPORTAL.IT | 19-07-2018 09:30