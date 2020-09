Everton, Allan ringrazia Ancelotti

Il neo acquisto dell’Everton Allan si è presentato ai suoi nuovi tifosi dopo l’addio al Napoli: “È un vero piacere firmare per l’Everton. Sono immensamente felice di essere qui, è un club di Premier League ricco di storia, ha grandi ambizioni e poi c’è il professor Ancelotti. Il mister ha fatto tutto il possibile per portarmi qui. La dimensione del club e il nome dell’allenatore mi hanno spinto a non pensarci due volte prima di dire sì all’Everton”.

“Spero di fare grandi cose qui all’Everton e vincere trofei, da parte mia ci sarà massima dedizione. Senza dubbio, con il progetto che c’è qui potremmo e dovremmo vincere qualcosa e ottenere un posto nelle competizioni europee”.

OMNISPORT | 05-09-2020 14:12