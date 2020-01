Everton, Ancelotti fallisce il primo obiettivo

Quinta partita e seconda sconfitta per Carlo Ancelotti sulla panchina dell'Everton, ma il ko nel derby contro il Liverpool è pesantissimo perché costa ai Toffees l'addio alla FA Cup, primo obiettivo della stagione a svanire.

A decidere la partita, valevole per il terzo turno e che i Reds, in testa in campionato con ampio margine, hanno affrontato con una formazione ampiamente rimaneggiata, è stato un gran gol del giovane Curtis Jones al 71': l'Everton era partito bene, calando però alla distanza.

"I ragazzi hanno perso energie con il passare della partita" ha detto Ancelotti a fine gara.

In Premier l'ex allenatore del Napoli ha ottenuto sette punti in quattro gare, frutto dei successi contro Burnley e Newcastle e del pareggio contro l'Arsenal al debutto, prima della sconfitta contro il Manchester City.

