Everton, Ancelotti parte bene

Carlo Ancelotti ha inaugurato con una vittoria la sua esperienza all'Everton. I Toffees guidati dall'ex tecnico del Napoli hanno battuto per 1-0 il Burnley grazie a una rete di Calvert-Lewin, tornando alla vittoria dopo due pareggi: ora in classifica la squadra di Liverpool è tredicesima.

Nelle altre partite del Boxing Day, il Tottenham di Mourinho ha superato in casa il Brighton grazie ai gol di Kane e Alli e ha accorciato sul Chelsea quarto, che è incappato nella sua terza sconfitta nelle ultima quattro partite: i Blues sono stati sconfitti in casa per 2-0 dal Southampton.

SPORTAL.IT | 26-12-2019 18:44