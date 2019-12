Everton: Ancelotti si presenta e fa un annuncio su Ibrahimovic

Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico dell'Everton, Carlo Ancelotti ha spiegato i perchè della sua scelta: "L'ambizione del club e la sua storia. La tradizione. L'atmosfera creata dai tifosi. E poi vogliamo migliorare, crescere e diventare una squadra migliore. Queste sonno le ragioni per cui ho scelto di essere qua".

Uno dei prossimi rinforzi dei Toffees potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic: "Non so se un giocatore vorrà venire qua perché ci sono io, anche se a volte è successo in passato. Con Ibra siamo buoni amici. Io ho allenato tanti giocatori fantastici, so che ha terminato la sua avventura negli Stati Uniti ma non so quale sia la sua idea per il futuro. Dovrei chiamarlo e magari lo farò. Se vuol venire a Liverpool per divertirsi venga pure, ma non per giocare…".

Ancelotti vuole infatti puntare sull'ex juventino Moise Kean: "Ho cercato di prenderlo al Napoli prima che firmasse per l'Everton. È un giocatore fantastico, non dimentichiamoci che ha solo 19 anni. Dobbiamo aspettarlo e lavorarci, perché ha qualità top".

"Questa è una buona squadra – ha continuato il tecnico – abbiamo un mix di giovani e giocatori esperti, quindi una buona base. Possiamo ovviamente migliorare, ma ora ci aspetta un periodo con partite importanti. Poi penseremo a come migliorare la rosa. Ora contano solo i risultati, poi penseremo a tutto il resto. Obiettivi? Vogliamo essere competitivi in Premier League, questo credo sia già abbastanza. Dobbiamo crescere, il club vuole costruire un nuovo stadio e questo credo significhi che la società è molto ambiziosa".

Battuta finale sul suo score positivo contro i rivali del Liverpool: "I tifosi dell'Everton saranno felici… Col Napoli abbiamo battuto il Liverpool quest'anno, sono un grande avversario e proprio per questo la motivazione nostra sarà ancora maggiore. So cosa provano i tifosi quando vincono col Liverpool, per fortuna non dovremo aspettare molto visto che giocheremo il 5 gennaio".

SPORTAL.IT | 23-12-2019 14:19