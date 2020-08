Everton, Ancelotti si regala James

Salvo sorprese, il futuro di James Rodriguez sarà in Premier League. Secondo AS, il colombiano è ormai destinato all’Everton di Ancelotti. La fumata bianca sarebbe ormai vicina (per la gioia del Real Madrid che considera James Rodriguez fuori dal progetto blanco).

Ancelotti conosce benissimo il colombiano, avendolo allenato ai tempi in cui guidava il Real Madrid. Con l’italiano in panchina, il fantasista ha disputato la sua miglior stagione al Real Madrid (17 gol in 46 gare, stagione 2017/18).

OMNISPORT | 26-08-2020 07:24