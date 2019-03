Everton fa contento Leonardo che studia il colpo

Everton Soares è uno di quei nomi che sono sottolineati in rosso nell’agenda di Leonardo.

L’esterno d’attacco classe 1996 del Gremio è seguito da diverso tempo dagli scout del Milan che hanno stilato resoconti molto interessanti per questo gioiellino brasiliano.

Il mercato verdeoro è come se fosse il giardino di casa per il dirigente dei rossoneri, come dimostra l’affare Paquetà.

Sono due gli ostacoli principali: una clausola rescissoria di 80 milioni, comunque ampiamente trattabile, e una concorrenza molto agguerrita.

Leonardo studia l’affondo decisivo, intanto Everton stesso è sceso in campo e le sue parole non possono non far piacere ai tifosi milanisti: “Sono molto contento del loro interesse. Il Milan è una squadra enorme. Vediamo come andrà a finire. Scherzo spesso con Paquetà. Se tutto va come deve andare possiamo diventare compagni di squadra”.

Dichiarazione rilasciata ai microfoni di Sportmediaset rilasciata al termine dell’amichevole vinta contro la Repubblica Ceca.

SPORTAL.IT | 27-03-2019 16:00