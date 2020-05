Everton Soares: il Napoli accelera

Il Napoli accelera per Everton Soares. Brasiliano, attaccante che può giocare anche alle spalle del centravanti, la stella del Gremio in passato era stata vicinissima al Milan. Ma ora potrebbe giocare sì in serie A, ma qualche centinaio di km più a sud.

"Il Napoli è venuto da lui e ha presentato un progetto – ha spiegato a 'GaúchaZH' il padre Carlos Alberto Soares, che ne cura anche gli interessi come procuratore -. Il club azzurro dovrebbe inviare una proposta nel corso di settimana prossima direttamente al Gremio".

E il papà-agente ha trovato anche il modo di elogiare la potenziale futura squadra del figlio: "La città è bella, la squadra gioca sempre in Champions League ed è diventata forte nel corso degli anni". Parole che confermano una trattativa pronta a decollare.

SPORTAL.IT | 20-05-2020 22:38