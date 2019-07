Evra si ritira, la Juve lo celebra

Patrice Evra ha annunciato il suo addio al calcio. L'ex terzino della Juventus e del Manchester United lo ha reso noto alla Gazzetta dello Sport: "La mia carriera da calciatore è ufficialmente terminata. Avevo iniziato nel 2013 il corso per la licenza Uefa B di allenatore, ora lo voglio finire per poi passare all’Uefa A. Insomma, tra un anno e mezzo sarò pronto per dirigere una squadra. D’altronde Sir Alex Ferguson ha pronosticato che due dei suoi calciatori sarebbero diventati tecnici di livello: Ryan Giggs e Pat Evra".

La Juve sul proprio profilo Twitter ha voluto ricordarlo così: "È stato bellissimo condividere parte del cammino insieme". Anche due suoi ex club, Monaco e e United, lo hanno celebrato.

SPORTAL.IT | 29-07-2019 17:36