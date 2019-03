Ex arbitro Marelli boccia La Penna: quanti errori con la Juve

Non ci sono state polemiche per rigori negati o espulsioni non concesse, non ci sono stati gol-fantasma o fuorigioco non fischiati, a far discutere sono state casomai le scelte di Allegri o le prodezze di Kean eppure la direzione di La Penna in Juventus-Empoli non è piaciuta a tutti. Promosso dalla Gazzetta (” Partita senza asperità di rilievo e senza polemiche, con un solo dubbio al 14’ di gioco, quando un cross dalla trequarti di Bernardeschi pesca Matuidi, segnalato in dubbio fuorigioco”) e sostanzialmente da quasi tutti i media, La Penna è stato invece bocciato dall’ex arbitro Luca Marelli.

NIENTE AMMONIZIONI – Nel suo blog infatti Marelli sottolinea che le 0 ammonizioni comminate non siano da considerare una medaglia, anzi (“la sensazione è che La Penna abbia sostanzialmente deciso di chiudere senza alcuna sanzione disciplinare nonostante parecchi episodi al limite, mancano almeno un paio di cartellini sui quali non si poteva sorvolare”) e nonostante abbia una grande stima e considerazione del fischietto romano, elenca i diversi casi in cui il cartellino giallo era obbligatorio.

GLI EPISODI – Mancherebbero almeno tre ammonizioni nel referto e precisamente per Cancelo, Krunic e Di Lorenzo. Questi i casi discussi: Al decimo minuto Cancelo ferma irregolarmente Pajac sulla trequarti difensiva, La Penna fischia una punizione a favore dell’Empoli. Il difensore della Juventus ha cercato solo l’avversario allungando verso Pajac la gamba sinistra. Il cartellino giallo, in queste circostanze, è praticamente automatico. Al minuto 21 La Penna fischia un calcio di punizione per l’Empoli a seguito di un contrasto tra Emre Can e Krunic. Gesto pericolosissimo del centrocampista dell’Empoli che, in netto ritardo, interviene col piede a martello sull’avversario. Al minuto 65 altro fallo fischiato a favore della Juventus per un’irregolarità di Di Lorenzo su Matuidi. Anche in questo caso, come nell’episodio di Cancelo su Pajac, il difensore dell’Empoli viene saltato di netto da Matuidi e, senza alcuna possibilità di contendere il pallone, allunga la gamba destra per interrompere l’azione dell’avversario.

SPORTEVAI | 31-03-2019 11:21