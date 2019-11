Ex arbitro Marelli: mani De Ligt non è rigore e non era da Var

C’è chi dice no. Tanto per aggiungere confusione a una situazione che sta mandando ai matti tifosi, addetti ai lavori ed anche gli stessi arbitri. Era rigore o no il mani di De Ligt nel derby di Torino? Sulla sponda granata nessuno ha dubbi, i tifosi non juventini sono indignati, sul web è tutto un fiorire di commenti ironici ma a fare chiarezza ci prova Luca Marelli.

LA POSIZIONE – L’ex arbitro comasco sul suo blog viviseziona l’episodio discusso e dalla premessa (“eccellente prestazione di Doveri e probabilmente basta questa affermazione per comprendere quale sia la mia posizione sull’episodio centrale della partita”) fa capire chiarimente il suo pensiero

IL RADUNO – Marelli spiega innanzitutto che nei giorni scorsi si è tenuto uno dei tanti raduni a Coverciano e, come sempre, sono stati analizzati gli episodi delle gare disputate nelle settimane precedenti. In merito a quanto accaduto in Lecce-Juventus, con particolare riferimento al calcio di rigore assegnato per tocco di braccio di De Ligt, è stato affrontato ed è stato comunicato che la decisione è ritenuta sbagliata.

L’AZIONE – Con questa precisazione – dovuta, visto che in tanti si sono scandalizzati proprio ripensando al giudizio diverso dato nella gara di Lecce – si passa all’episodio dell’11’ a Torino e Marelli rileva che il braccio destro di De Ligt è in posizione completamente differente da quello sinistro. Se De Ligt avesse intercettato il pallone col braccio sinistro, non ci sarebbe stato alcun dubbio sulla punibilità.

IL CONTATTO – Prima del contatto col braccio destro, il pallone è stato deviato due metri davanti da Belotti di testa: Braccio aderente al corpo e che non si muove verso il pallone. Al limite si scorge un movimento di De Ligt per portare il braccio ulteriormente vicino al corpo, non certo una volontà di intercettare il pallone. La deviazione del pallone da parte di Belotti rende l’episodio non uguale ma con molti punti in comune con quello di Lecce: in quel caso fu Lucioni a deviare il pallone con la coscia a due metri dal difensore. In questo caso come a Lecce, il tocco di braccio non è punibile.

IL VAR – E il Var che doveva fare? Anche qui puntuale la risposta: Legittimo che il VAR Maresca si sia preso il tempo ritenuto necessario per visionare tutte le inquadrature possibili. Sulla base di quanto visto ed ascoltato a Coverciano, infine, è corretta la scelta di non intervenire e di confermare la scelta di Doveri. Il VAR doveva perlomeno farlo rivedere a Doveri? Nemmeno. Non è un chiaro ed evidente errore. Anzi, secondo quanto sancito dall’analisi tecnica di Coverciano, non c’è nulla di punibile e, pertanto, una review sarebbe stata sbagliata concettualmente. “Ed anche su questo punto non posso che essere d’accordo”.

SPORTEVAI | 03-11-2019 10:55