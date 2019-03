Ex arbitro Marelli: regolare gol Milan ma che errori Valeri

Il Milan batte 1-0 il Sassuolo e vola al terzo posto complice la sconfitta dell’Inter. Successo sofferto quello dei rossoneri e che soprattutto ha avuto qualche strascico polemico per le decisioni dell’arbitro Valeri di Roma, che non hanno convinto del tutto. Fra coloro che hanno giudicato il suo operato insufficiente c’è l’ex-collega Luca Marelli, che sul suo blog è solito spiegare con chiarezza le decisioni dei direttori arbitrali.

Consigli, rosso evitabile – Secondo Marelli gli errori di Valeri sono da ricercare nel fatto che in due occasioni non ha punito falli di Demiral e Sensi rispettivamente su Piatek e Paquetà motivando che un precedente tocco sul pallone dei giocatori del Sassuolo avrebbe sanato l’azione: totalmente errato, in quanto il nuovo regolamento prevede proprio che non sempre un tocco del pallone rappresenta un salvacondotto per l’intervento. L’espulsione di Consigli appare severa, perché secondo l’ex-fischietto Piatek cade quando si accorge di non poter raggiungere il pallone: difatti Fabbri al Var lo richiama proprio per una eventuale simulazione del polacco, non per derubricare il rosso a giallo (in quel caso non sarebbe stato chiaro errore).

Regolare il gol rossonero – Sulla rete messa a segno da Lirola (purtroppo per lui e per gli emiliani nella sua porta) invece tutto è regolare: non c’è alcuna carica nei confronti del difensore, né Piatek né Musacchio toccano il pallone con la mano. Il lungo controllo al Var sarebbe giustificato dal fatto che si tratta di un’azione molto confusa e si è deciso di vederci chiaro.

