EX Factor, Spalletti punta su Keita e De Vrij

Ricordando il 20 maggio scorso, giorno della “liberazione” nerazzurra con la sudata conquista della Champions grazie alla vittoria all’OIimpico contro la Lazio, e puntando sull’EX FACTOR. Il Fattore ex. Spalletti spinge l’Inter all’impresa-bis e si affida a chi la maglia laziale l’ha vestita in passato ed è andato via non senza polemiche. Chi ha dimenticato le tante critiche a De Vrij, mandato in campo nella scorsa stagione da Inzaghi nonostante avesse già firmato per l’Inter? Caso volle che proprio l’olandese fece fallo da rigore su Icardi, scatenando una ridda di illazioni ed è facile immaginare che per lui non sarà un ritorno sereno a Roma. Non aspettavano altro le malelingue che già l’avevano battezzato mercenario, per aver rifiutato il rinnovo con la Lazio ed essere andato via a parametro zero all’Inter: quel rigore fu la sua condanna, nonostante anni da professionista esemplare in biancoceleste. Stasera giocherà titolare e avrà voglia di dimostrare più ai suoi nuovi tifosi che a quelli vecchi di che pasta è fatto.

LA VOGLIA MATTA – L’altro grande ex di turno (ci sarebbe anche Candreva, anche se la sua militanza laziale è assai più datata) è Keita Baldè: Spalletti sta pensando a lui per sostituire Nainggolan. Il senegalese impiegato come “sottopunta”, come si dice in gergo. Lui ha sempre dato la massima disponibilità (“posso giocare in tutti e 4 i ruoli dell’attacco”, disse nel giorno della sua presentazione in nerazzurro) ed in questa stagione ha giocato anche da falso nueve. Con la Lazio non si lasciò benissimo, incomprensioni con Inzaghi e la società, polemiche col suo procuratore: la scelta di andare a Monaco fu una liberazione per tutt’e due le parti (visti anche i 45 milioni di euro pagati dal club francese) ma Keita ha una voglia matta di tornare a far gol all’Olimpico. Con un’altra maglia.

IL NAPOLI NEL MIRINO – All’orizzonte c’è un traguardo non da poco: vincendo stasera l’Inter aggancerebbe il Napoli al secondo posto a 22 punti, a -6 dalla Juventus, legittimando finalmente tutti i pronostici che la vedevano in estate come la principale antagonista dei campioni d’Italia. E Steven Zhang, che ha già esposto un manifesto programmatico ricco di obiettivi importanti, non aspetta altro per brindare con un successo pesante alla sua prima gara da presidente dell’Inter.

SPORTEVAI | 29-10-2018 10:16