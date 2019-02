Ex Inter caustico: ecco chi ci perde di più in caso-Icardi

Continua a tenere banco in casa Inter il problema legato al bomber Icardi che dovrebbe restare fuori anche col Rapid Vienna, dopo aver lasciato il posto nelle ultime settimane a Lautaro Martinez e soprattutto la perdita della fascia di capitano passata sul braccio di Samir Handanovic. La spaccatura oramai è palese e anche la tifoseria interista si è spaccata in due, con coloro che sono dalla parte di Icardi e coloro che invece pensano che la società abbia fatto bene a metterlo in riga.

Ferri corti – L’ex difensore nerazzurro Riccardo Ferri sembra essere del secondo partito. A Radio Sportiva infatti ha parlato così della faccenda: “Le rigidità non portano altro che dissapori e continue illazioni. Da parte della società mi pare che ci siano braccia aperte, dall’altra che Mauro e la sua agente non siano concordi. Nessuno, però, può tenere in scacco la società. L’unica cosa per chiudere questa cosa è che Icardi si confronti con il resto del gruppo: né l’allenatore né la società possono farlo se da parte del diretto interessato non c’è interesse a mettersi a nudo e fare autocritica”.

Situazione complicata – Ferri ha parlato anche di quanto avvenuto a Tiki Taka: “Da parte di Wanda Nara ho percepito rigidità nel tenere la posizione, che non serve a Mauro e a chi lo rappresenta. La telefonata di Marotta, invece, è stata molto pertinente e ha dimostrato che il club è disposto ad allargare le braccia”. Quello che è sicuro è che nel giorno del compleanno di Icardi la società si è limitata ad un misero tweet con un video di tre secondi senza mostrare neanche un gol.

SPORTEVAI | 19-02-2019 17:18