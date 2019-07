Ex Inter su Godin: “Somiglia a uno juventino del passato”

L’Inter insegue il colpo di mercato – anzi i colpi – che sistemino l’attacco, ma intanto i tifosi nerazzurri sanno di poter contare su una difesa di ferro: merito dell’arrivo di Diego Godin, che accanto a De Vrij e Skriniar potrebbe comporre un terzetto davvero insuperabile nella prossima stagione. Delle qualità dell’uruguaiano ha parlato anche un grande ex dell’Inter, Alvaro Recoba, connazionale di Godin. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport il Chino ha elogiato la scelta del club nerazzurro di puntare sull’ex centrale dell’Atletico Madrid, un giocatore ancora in grado di fare la differenza. “È un giocatore forte, molto forte” ha dichiarato alla Rosea Recoba, ricordando di aver giocato in nazionale con il neo-interista nell’ultima parte della sua carriera. “Già si vedeva la personalità del campione – ha continuato l’ex fantasista -. Un tipo tosto, con la garra, come diciamo noi. Un difensore uruguaiano a 360 gradi”.

“UN LEADER”. Una delle principali caratteristiche di Godin è la personalità, fattore che Antonio Conte non potrà che apprezzare. “È stato leader nell’Atletico Madrid e in Nazionale. E ha mostrato carattere da vendere anche scegliendo l’Inter”. Già perché secondo Recoba Godin avrebbe tranquillamente potuto chiudere la carriera con i Colchoneros. “A Madrid era un dio – ha spiegato Recoba – , poteva vivere di rendita fino a fine carriera senza particolari pressioni. Insomma, ha lasciato un porto sicuro per scegliere un progetto nuovo, in un club oltretutto in fase di ristrutturazione e che ha bisogno di vincere subito. Pressione a mille e grande concorrenza anche in difesa con i vari Skriniar, De Vrij e altri. Questo è Godin. L’Inter ha preso un condottiero che ha ancora molto da dare”.

COME MONTERO. E parlando delle doti del neo-interista, Recoba ricorre ad un paragone con un grande ex della Juventus che forse farà storcere il naso a qualche tifoso. “È uguale a Montero, stessa pasta, e sono certo che Diego sarà onorato di questo paragone. Penso anche a Lugano, altro guerriero e leader là dietro”.

SPORTEVAI | 22-07-2019 10:48