Ex Juventus Pogba, odissea infinita: nuovo infortunio e debutto col Monaco rimandato

Il centrocampista avrebbe dovuto giocare domani contro il Paris Fc ma si è fatto male alla caviglia, appuntamento rimandato e futuro sempre in forse

Sebbene la sua prima apparizione con la squadra del Monaco fosse attesa da oltre quattro mesi, Paul Pogba non farà ancora il suo debutto in Ligue 1 contro il Paris domani alle 19:00. Il giocatore si è infortunato alla caviglia in uno scontro con un compagno di squadra durante l’allenamento. Non ha partecipato alla seduta di stamattina e Sébastien Pocognoli ha annunciato la sua assenza in conferenza stampa.

L’odissea dell’ex Juventus

Era il 3 settembre 2023 quando Pogba ha giocato la sua ultima partita, con la casacca della Juventus in casa dell’Empoli. Prima di allora una lunga odissea di infortuni, dopo di allora lo stop per il caso doping. Dopo Udinese e Juventus Paul Pogba risultò positivo al deidroepiandrosterone (Deha), un ormone steroideo vietato in Italia: la positività venne ufficializzata soltanto a settembre 2023. Diciotto mesi di stop la sentenza della giustizia sportiva. Il giocatore, svincolato, si era accordato poi questa estate col Monaco.

Le parole del tecnico del Monaco

“Paul Pogba si è infortunato alla caviglia in allenamento. Aspettiamo la conferma della gravità dell’infortunio”, ha detto Pocognoli. ” Aspetteremo e vedremo; spero sia solo una distorsione. Domani sarà fuori . La caviglia si è leggermente storta. Dobbiamo aspettare fino a domani. Ieri è riuscito a finire l’allenamento, il che è stato un segnale positivo. Oggi non era al 100% della forma per caricare il peso sul piede. È stato più saggio per lui non allenarsi stamattina”.

Il nuovo obiettivo di Pogba

L’allenatore belga ha poi parlato delle prospettive future e del morale del giocatore trentaduenne: “Non è facile per lui. È quello che mi ha detto anche lui. Cerco di mettere le cose in prospettiva e di incoraggiarlo a rimanere positivo. Ha aspettato così a lungo. In questo periodo di assenza, spero che altre due settimane non siano sufficienti. Non vedeva l’ora di giocare di nuovo ed era pronto. La scadenza è stata posticipata. L’idea è che sia disponibile dopo la sosta per le nazionali (per la trasferta a Rennes del 22 novembre) . Restiamo fedeli a questo piano. Siamo tutti delusi”.