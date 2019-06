Ex stella del Milan: Perchè non pensano a me per la panchina?

Potrebbe essere Giampaolo, che appare ampiamente in pole ed ha anche il gradimento di Maldini. Potrebbe essere il colpo a sorpresa Sarri, se non dovesse andare alla Juve, o anche De Zerbi o Mihajlovic ma non lui. C’era una volta il motto “il Milan ai milanisti”, coniato da Galliani che sulla panchina rossonera ha sempre dato propriorità alle leggende di casa (da Ancelotti a Seedorf e Inzaghi), ma questi tempi sono passati. E un idolo come Roberto Donadoni, che – sia pur mantenendo un basso profilo – ha sempre sognato di poter allenare quella squadra con cui ha vinto tutto da giocatore, sembra costretto a rassegnarsi anche stavolta a dover tifare da lontano per quei colori.

LO SFOGO – Parlando a Radio Sportiva, l’ex ct sollecitato sull’argomento, ammette: “Mi sono posto questa domanda, ma le decisioni non spettano a me. Sono un allenatore che ha grande voglia di tornare, di stare sul campo e di ottenere dei risultati”. Giudicando gli ultimi anni dei rossoneri Donadoni aggiunge: “E’ qualche anno che non ha ancora dato a pieno la sensazione di aver trovato la quadratura. La nuova proprietà qualche segnale positivo l’ha dato e ora ci si aspetta chiarezza, le persone in gamba ci sono”. Una sorta di auto-candidatura, insomma. Anche se l’impressione è che sia destinata a cadere nel vuoto.

GLI ALTRI CLUB – Donadoni poi si sofferma anche sulle scelte degli altri club: “Per quanto riguarda Conte, se l’Inter ha fatto questa scelta vuol dire che ne è convinta. L’Inter ha una potenzialità enorme, che si avvicina a quella della Juventus. Per Sarri in bianconero dal punto di vista tecnico non vedo nessuna controindicazione. Dal punto di vista dell’immagine e caratteriale, è una sfera diversa da Allegri, ma i dirigenti della Juve sono ben coscenti di questo. Quello che ha fatto Allegri a livello italiano è straordinario. Poi le ambizioni e il percorso che la Juve vuol fare lo hanno portato a fare dei ragionamenti”.

SPORTEVAI | 03-06-2019 11:42