Eysseric, si sblocca lo stallo: è in partenza

Si sblocca finalmente la situazione di Valentin Eysseric, sempre più vicino al ritorno in Francia. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, l'ex trequartista del Nizza ormai fuori dai piani della Fiorentina sta per accasarsi al Nantes.

Il club di Ligue 1 dovrebbe prelevarlo in prestito con diritto di riscatto, i toscani chiedono 5 milioni di euro per il suo cartellino. La chiusura potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Tutto fermo invece per quanto riguarda Thereau.

SPORTAL.IT | 26-01-2019 09:35