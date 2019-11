Ezequiel Lavezzi dice basta

Ezequiel Lavezzi si ritira ufficialmente dal calcio giocato. Dopo aver chiuso la stagione in Cina con l'Hebei, 'El Pocho' ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a 34 anni. Gli stessi tifosi della squadra cinese, in occasione della sua ultima partita, lo hanno omaggiato con un striscione che recitava: “Le leggende non muoiono mai, non saranno mai dimenticate”.

Nel corso della sua carriera, Lavezzi ha indossato anche le maglie di Estudiantes e San Lorenzo in Argentina, prima di arrivare in Europa e giocare nel Napoli e nel Paris Saint-Germain. Nonostante la cessione nel 2012, i tifosi del Napoli sono ancora adesso affezionati all'attaccante, che all'ombra del Vesuvio ha disputato cinque stagioni segnando 38 gol in 156 presenze in Serie A.

SPORTAL.IT | 27-11-2019 17:00