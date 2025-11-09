Eziolino Capuano fa sognare Giugliano, vittoria in casa dell’Atalanta U.23

Ecco i risultati degli anticipi della 13a giornata di Serie C, girone per girone. Il volto è quello dei campani, corsari a Bergamo

Non è stato un sabato banale in Serie C, con la tredicesima giornata del torneo. In totale si sono giocate ben 11 partite che hanno toccato tutti e tre i gironi dei campionati. La Cittadella non ha alcuna intenzione di fermarsi, il Ravenna si gode almeno una notte al primo posto della classifica. Ma il volto di giornata è quello di Eziolino Capuano che ha avuto un eccellente impatto sul Giugliano andando a vincere in casa dell’Atalanta U23.

GIRONE A – Cittadella inarrestabile, Arzignano-lampo

Il Cittadella di Manuel Iori continua la sua marcia vincente: contro la Dolomiti Bellunesi arriva la quinta vittoria consecutiva, ancora firmata da Castelli, a segno per la terza volta nelle ultime quattro giornate. Il Renate ritrova il sorriso grazie alla prodezza sotto l’incrocio di Ruiz Giraldo che affonda la Virtus Verona, al quarto ko in cinque gare. Primo successo per Daniele Di Donato sulla panchina dell’Arzignano, con Nanni che sorprende la Pergolettese dopo appena 9 secondi dal via. In casa Pro Patria, dopo il pari col Lumezzane, resta in bilico la posizione del tecnico Greco.

GIRONE B – Ravenna vola, Arezzo sotto pressione

Il Ravenna conquista la vetta della classifica battendo la Torres, in attesa del nuovo tecnico Serpini, e mette pressione all’Arezzo impegnato a Perugia. Marchionni può esultare per la terza gara di fila senza subire gol, mentre l’Ascoli si ferma a Gubbio nell’anticipo di venerdì. Il Pineto firma il colpo esterno di giornata, ribaltando il Bra grazie a D’Andrea nel finale. Esordio amaro per il nuovo proprietario del Rimini, Di Matteo: sconfitta di misura con la Pianese e altri tre punti di penalizzazione a complicare la classifica. 2-0 del Guidonia contro il Pontedera.

GIRONE C – Cosenza e Trapani scatenati, vola anche il Giugliano

Il Cosenza cala il poker contro il Casarano, in crisi nera con la quarta sconfitta di fila: decisivo l’impatto di Achour, autore di un assist e del gol del definitivo 4-0. Il Giugliano di Capuano continua a stupire: il gol di Prado piega a Bergamo l’Atalanta U23 e vale la terza vittoria in quattro gare tra coppa e campionato. Il Trapani rimonta il Picerno grazie alla doppietta di Fischnaller, che decide il match al 90’ con una splendida girata su assist di Ciotti, regalando ai siciliani il terzo successo consecutivo.