Ezpeleta: "Niente MotoGp senza italiani"

"Niente MotoGp senza italiani, senza di loro non potremmo farla". Il boss della Dorna, Carmelo Ezpeleta, è tornato sulle concitate ore che hanno portato alla soppressione del Gp del Qatar della Classe Regina.

"Abbiamo lavorato duramente con le autorità del Qatar perché la questione del Coronavirus è diventata complicata. Sabato mattina sembrava tutto sotto controllo. Abbiamo anche pensato di fare arrivare gli italiani in aereo da Nizza, poi però è arrivata una nuova restrizione che riguardava le persone, non soltanto gli aerei, e quindi abbiamo dovuto prenderne atto" ha ammesso il manager, come si legge su ‘Marca’.

Per la Thailandia si tratta di un rinvio e non di una cancellazione. Ezpeleta confida di recuperare la gara in autunno.

SPORTAL.IT | 02-03-2020 18:15