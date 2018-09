Ezpeleta: 'Silverstone? Mai più gare cancellate'

Due settimane dopo l’incredibile epilogo del Gp di Silverstone, cancellato per “impraticabilità di pista”, il Motomondiale torna e lo fa in Italia, a Misano Adriatico, per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini.

Impossibile però non parlare di quanto successo in Inghilterra, di quelle lunghe ore di attesa prima dell’annullamento della gara. Lo ha fatto il Ceo di Dorna Sports, che organizza il Mondiale, Carmelo Ezpeleta, intervistato da ‘Movistar MotoGP’, anticipando che quanto visto a Silverstone non si ripeterà: "È stato un vero peccato non correre, ma l'abbiamo vissuta come una esperienza. Ci ha fatto pensare a quello che possiamo fare perché una situazione come questa non si ripeta".

La soluzione è già pronta, fin da Misano: "È importante che tutti sappiano che se non si può correre la domenica, lo faremo ugualmente, il lunedì o il martedì. Domani avviserò i piloti che, in qualunque caso, si correrà sicuramente sempre che possa fare. Faremo capire loro di essere pronti per gareggiare il giorno seguente alla cancellazione, o quello dopo. E lo diremo anche agli organizzatori".

SPORTAL.IT | 07-09-2018 13:05