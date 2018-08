F1 2018: tutte le novità sul titolo in uscita

È uno dei giochi di guida più attesi dell’anno sia dai professionisti degli eSport che dai semplici appassionati. Stiamo parlando di F1 2018, che arriverà sugli scaffali dei negozi il prossimo 24 agosto. Il videogioco ufficiale FIA sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X e PC. Sempre più realistico, il titolo vedrà l’implementazione di una serie di cambiamenti volti a migliorare l’esperienza di gioco.

F1 2018 offre un’esperienza sempre più completa

Tutto parte dalla modalità Carriera, che allarga notevolmente le opzioni a disposizione del giocatore, che potrà influire sempre più dettagliatamente sulla ricerca e lo sviluppo, lavorando ai propri veicoli. Non solo, in F1 2018 ogni team avrà un proprio technology tree dedicato, con caratteristiche che variano squadra per squadra. Inoltre, come nella realtà, anche nel gioco ci saranno cambiamenti di regolamento significativi per ogni stagione, che influenzeranno così la capacità di gestione della Career Mode.

Reintrodotte nel gioco dall’edizione 2017, le auto classiche saranno presenti anche nel nuovo titolo. Ce ne saranno ben 20: tutte le dodici già presenti nel gioco dell’anno scorso, sei vetture storiche provenienti dagli anni settanta e ottanta (tra le quali la mitica Ferrari 312 T2 di Niki Lauda e McLaren M23D di James Hunt), oltre alla Brawn 2009 e alla Williams 2003.

“Questa è l’esperienza di gioco di F1 più completa di sempre – ha dichiarato il Game Director, Lee Mather, in occasione della proiezione del primo gameplay – oltre a migliorare la carriera, le auto classiche e le simulazioni, F1 2018 ha subito anche un significativo miglioramento grafico con l’inclusione di nuovi elementi visivi, tra cui foschie ambientali e termiche, effetti di miraggio della pista e nuove foschie del calore del motore che avvicinano il gioco ancora di più al vero sport”.

HF4 | 06-08-2018 13:30