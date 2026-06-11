F1 2026, GP Barcellona Catalogna, anteprima orari e dove vedere in tv: Antonelli cerca il sesto successo, Ferrari all'inseguimento

La guida completa al GP di Barcellona-Catalogna, settimo appuntamento della F1 2026 su una pista tra le più complete del calendario e per le monoposto. Mercedes favorita con Antonelli in fuga in classifica, Ferrari seconda forza con un ritrovato Hamilton

Settimo appuntamento con la F1, che resta in Europa e dal Principato di Monaco si dirige nella non troppo lontana Catalogna, con il GP di Barcellona-Catalogna (per distinguerlo dal GP di Spagna, titolo andato a Madrid che ospiterà la gara a settembre). Il campionato continua ad essere dominato da Andrea Kimi Antonelli, mentre in casa Ferrari Lewis Hamilton sta trovando la quadra con la SF-26 dimostrandosi il più in forma dei due piloti di Maranello.

Breve storia del circuito del Montmelò

Si corre sul Montmelò, noto come Circuito di Barcellona-Catalogna, un impianto posto ad una ventina di chilometri dalla capitale catalana. Inaugurato nel 1991 in vista delle Olimpiadi dell’anno successivo, fu subito sede del GP di F1, ed è proprio qui che nel 1996 Michael Schumacher ottenne il suo primo successo in Ferrari (anno in cui debuttò anche la MotoGP su questo circuito).

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Nel 2006 l’allora record della pista della gloria di casa Fernando Alonso, e l’anno dopo vennero introdotte delle modifiche al tracciato per migliorarne la sicurezza, come la chicane che introduce al rettilineo principale, poi eliminata nel 2023. Lo scorso anno fu registrato l’attuale record della pista, ovvero 1:15.743 messo a segno da Oscar Piastri sulla MCL39.

Le caratteristiche del circuito di Barcellona-Catalogna

Lungo 4.657 metri, il circuito di Barcellona-Catalogna presenta 14 curve, 8 a destra e 6 a sinistra. Si distingue per un rettilineo principale di poco oltre i 1.000 metri, all’incirca 1.047, e dopo l’eliminazione della chicane introdotta nel 2007 la pista ha recuperato nel settore finale maggiore velocità e scorrevolezza.

Dotato di un ottimo grip, il circuito del Montmelò è ad alto carico aerodinamico e ha un lay-out molto equilibrato tra tre le curve lente e quelle veloci, oltre ai continui cambi di direzione. I freni non sono sottoposti a sforzi probanti, e i set-up delle vetture devono essere ben bilanciati per affrontare questa pista.

Insomma, quello di Barcellona è un circuito che rappresenta il banco di prova più completo per le caratteristiche delle vetture, figurarsi poi quest’anno in cui le nuove normative tecniche hanno rivisitato le specifiche per affrontare le piste. Qui le monoposto dell’era dell’equilibrio 50/50 tra componente termica e componente elettrica avevano già fatto il loro debutto nei test pre-stagionali, e nel fine settimana che andrà ad aprirsi si potrà fare un ulteriore punto della situazione sui pacchetti che nel frattempo hanno subito già dei primi aggiornamenti nelle precedenti gare.

Per quanto riguarda la scelte degli pneumatici, il fornitore Pirelli ha messo a disposizione le mescole più morbide, puntando come soft le C4, le C3 per le medium e le C2 per le hard. L’incognita sarà il clima, che potrebbe essere abbastanza caldo con effetti anche sull’asfalto che come abbiamo detto presenta un’ottima aderenza ma che potrebbe mettere sotto stress e usura le gomme, considerato il fatto che la superficie della pista ha già qualche anno alle spalle.

Antonelli inarrestabile nelle prime sei gare del 2026

Nel frattempo, come anticipato Andrea Kimi Antonelli sta prendendo il largo in testa alla classifica con un ruolino di marcia impressionante: su sei gare disputate quest’anno, cinque sono state vinte dal pilota Mercedes e nell’altra ha ottenuto un secondo posto (e c’è pure un podio nella Sprint del Canada). In quel di Barcellona (dove Antonelli cederà il sedile della sua monoposto al rookie Frederik Vesti nelle FP1) dal team di Brackley si aspettano che gli aggiornamenti introdotti in Canada possano essere valorizzati con le alte temperature catalane, considerata la capacità della W17 di migliorarsi in termini di carico.

Novità per le Ferrari in Catalogna?

Antonelli gode di un vantaggio in classifica che al momento è di 66 punti su Lewis Hamilton, che rispetto allo scorso anno in cui debuttò con Ferrari sta trovando la quadra giusta con la vettura del Cavallino. Va detto comunque che le rosse accusano ancora un passivo di ritardo sui tempi piuttosto elevato dalle Mercedes, segno di un gap in termini di potenza che impedisce alla SF-26 di essere completamente competitiva (ma in Catalogna dovrebbero arrivare delle novità sostanziali per il pacchetto, in particolare per il fondo). Di sicuro al momento Ferrari resta la seconda forza dietro le Frecce d’Argento, in attesa di poter accedere alla grazia dell’ADUO per colmare il gap.

Leclerc e Russell in difficoltà

Più in difficoltà invece Charles Leclerc, un ribaltamento dei ruoli rispetto al 2025: il monegasco in casa ha faticato ancora una volta con i freni, criticando il fornitore Brembo il quale è rimasto parecchio spiazzato dalle parole del pilota. Ma chi se la sta passando peggio è George Russell, compagno di squadra di Antonelli sull’orlo di una crisi di nervi: il britannico aveva e ha la chance di poter mettere la mani sul tanto agognato titolo, con un allineamento di pianeti da ora o mai più. E invece sulla sua strada si è trovato un rampante fanciullino di Bologna che lo sta letteralmente asfaltando, anche con una notevole grinta in pista. Nelle ultime due gare Russell ha dovuto fare i conti con un ritiro a Montreal e poi con il pasticcio in quel di Monaco con tanto di penalità, e ora la distanza con Antonelli si è allargata a quota 68 punti.

Le altre rivali: McLaren e l’affidabilità, Red Bull e la voglia di riscatto di Verstappen

Per quanto riguarda le altre, McLaren (che nelle FP1 farà debuttare il campione di F2 dello scorso anno Leonardo Fornaroli) deve cercare di superare i problemi di affidabilità, come ha fatto notare Lando Norris dopo un deludente GP di Monaco (è andata meglio al compagno di squadra Oscar Piastri, quarto), dove le MCL40 hanno faticato con la temperatura ideale delle gomme e con il set-up.

Poi abbiamo Red Bull, che indiscrezioni indicano come la scuderia dal motore più performante secondo i dati raccolti per l’attribuzione dell’ADUO (non male per un team che ha debuttato quest’anno con un powertrain sviluppato in proprio assieme a Ford). La RB22 si presenterà in Catalogna con diverse novità, anche profonde, a livello aerodinamico, come il fondo nuovo di pacca, mentre Max Verstappen ha intenzione di riscattare il ritiro a Monaco (laddove Isack Hadjar ha colto un ottimo terzo posto, il primo con Red Bull, ricorso di Alpine per Pierre Gasly permettendo) con una prestazione che renda onore al fatto che a Barcellona ottenne la sua prima vittoria in F1.

GP Barcellona-Catalogna, orari e dove vedere in tv

-Venerdì 12 giugno

13:30-14:30: Prove Libere 1

17:00 – 18:00: Prove Libere 2

-Sabato 13 giugno

12:30 – 13:30: Prove Libere 3

16:00: Qualifiche

-Domenica 14 giugno

15:00: Gara

Il GP di Barcellona-Catalogna si può vedere nella sua interezza su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW Tv. Su TV8 e TV8.it, in chiaro, sarà disponibile la differita delle qualifiche del sabato alle ore 18:30. La gara di domenica sarà invece trasmessa in differita a partire dalle ore 18:00.