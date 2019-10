F1 a Miami, pre-accordo siglato

Si prepara a sbarcare in Florida la Formula 1. Ufficiale il pre-accordo per un Gran Premio a Miami, attorno all'Hard Rock Stadium che ospita le gare dei Dolphins in NFL, da inserire in calendario verosimilmente dal 2021.

"Con un impatto annuale stimato in oltre 400 milioni di dollari – scrivono in una nota congiunta Tom Garfinkel, Ceo e vicepresidente dei Dolphins, e Sean Bratches, direttore commerciale del Circus – il Gran Premio di Formula Uno di Miami sarà un traino economico per il Sud della Florida".

La gara potrebbe disputarsi nel mese di maggio.

SPORTAL.IT | 16-10-2019 14:52