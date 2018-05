F1, a Montecarlo Ricciardo mette in fila tutti. Bene le Ferrari

Daniel Ricciardo ha conquistato la pole position a Montecarlo.

Il pilota della Red Bull conferma quanto di buono visto nelle libere e mette in fila tutti con il tempo record di 1:10.810: subito dietro la Ferrari di Sebastian Vettel, distante 229 millesimi, e la Mercedes di Lewis Hamilton che accusa poco più di quattro decidimi di ritardo dall’australiano.

Quarto posto per l’altro ferrarista Kimi Raikkonen che riesce ad anticipare Valtteri Bottas, apparso non in grandissima forma nel Principato. Stupisce tutti Ocon che riesce a conquistare la sesta piazza.

A sorpresa si piazza ultimo Max Verstappen con l’altra Red Bull che non partecipa proprio alle qualifiche a causa di un incidente nelle terze libere: il pilota si è schiantato a forte velocità contro il muro proprio negli ultimi giri distruggendo il muso della sua vettura. Un vero peccato per Verstappen che sarà chiamato ad una impresa domenica per rientrare nella zona punti su un circuito da sempre ostico per i sorpassi.

Al termine delle qualifiche Daniel Ricciardo è raggiante per la pole position ottenuta: "Ho fatto tutto il possibile, è una giornata bellissima, ora vediamo di completare l'opera in gara. Siamo in pole ma abbiamo lanciato un messaggio forte già da giovedi, siamo stati i più veloci in ogni sessione. Ma la gara è domani, vedremo se potremo festeggiare".

Lewis Hamilton posizionatosi terzo cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: "Preferisco la Red Bull in pole rispetto alla Ferrari. Noi, per le caratteristiche della nostra vettura, ci siamo dovuti difendere ma questo è un circuito unico. Noi siamo stati veloci a Barcellona e molte piste sono simili. Devo fare i complimenti a Ricciardo, ha avuto un passo incredibile. Ho fatto il possibile, ho provato a migliorare nell'ultimo tentativo".

A seguire i primi dieci classificati in griglia:

Ricciardo

Vettel

Hamilton

Raikkonen

Bottas

Ocon

Alonso

Sainz

Perez

Gasly

SPORTAL.IT | 26-05-2018 16:15