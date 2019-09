F1: a Sochi ancora Ferrari, ancora Leclerc

Charles Leclerc è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Russia, 16esima prova (su 21) del Mondiale di Formula 1 che si disputerà domenica sul circuito di Sochi (5.848 metri, 53 giri per un totale di 309,944 chilometri).

Con il crono di 1'34"462, il giovane monegasco della Ferrari ha preceduto la Red Bull dell'olandese Max Verstappen, secondo a 0"082, e l'altra Rossa del tedesco Sebastian Vettel, terzo a 0"543.

Mercedes ancora in ritardo: quarta e quinta posizione per il finlandese Valtteri Bottas (+0"736) e per il britannico, campione in carica e leader della classifica iridata, Lewis Hamilton (+0"949).

SPORTAL.IT | 27-09-2019 12:09