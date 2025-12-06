Vanzini si emoziona in diretta: "Grazie" ma Hamilton va a muro: "Perso il posteriore", scuse radio. Disastro Kimi

Nella terza sessione di prova libere George Russell si mette davanti a Norris, Verstappen, Alonso e Piastri. Leclerc 8°. Hamilton a muro chiede scusa e Vanzini ringrazia dopo la rivelazione del tumore

Anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi è andata in archivio col miglior tempo di George Russell che sorprende tutti quelli in lotta per il titolo mettendosi dietro Norris e Verstappen con Piastri quinto dietro l’eterno Alonso. Leclerc solo ottavo. Sempre peggio Lewis Hamilton che ha perso la sua Ferrari a metà sessione picchiando nelle barriere e causando una bandiera rossa. Pasticcio anche di Antonelli che ha tamponato Tsunoda in pitlane.

C’era anche molta attesa per la prima telecronaca di Carlo Vanzini dopo l’annuncio del tumore al pancreas rivelato dallo stesso telecronista nell’intervista al Correre della Sera in mattinata. Nessun accenno da parte dei colleghi in diretta ma una sola parola da parte sua.

Prove libere 3: Russell davanti a Norris e Verstappen

Non si gioca il titolo ma George Russell si mette davanti ai contendenti al titolo 2025. Miglior tempo per l’inglese della Mercedes nella terza e ultima sessione di prove libere, in 1:23.334. Alle sue spalle, eccoli i pretendenti al Mondiale: Norris secondo ancora una volta davanti a Verstappen, quarto l’eterno Alonso e quinto Piastri apparso finora sempre un po’ in ritardo rispetto ai rivali iridati. Prima Ferrari ottava con Leclerc, Hamilton invece è solo 18° dopo aver perso la sua SF-25 e finito nelle barriere.

Hamilton a muro: “Mi spiace”

Non c’è limite al peggio. Lewis Hamilton chiude malissimo le sue ultime libere della sua prima stagione con la Ferrari. L’inglese che stava facendo anche qualche tempo confortante dopo i problemi nelle fp2 di ieri, ha perso il controllo della sua SF-25 in curva 9 andando in testacoda e picchiando poi nelle barriere. Bandiera rossa e fp3 finite per il 7 volte campione del mondo che via radio ha espresso per l’ennesima volta il suo rammarico:

"Sì, scusa… Aghhhh… mi dispiace. Qualcosa si è piegato nella parte anteriore e ho perso il posteriore"

Pasticcio Mercedes ai box: Antonelli centra Tsunoda

Altro episodio degno di nota è successo in pit lane sul finire delle prove libere. Il disastro stavolta lo ha combinato il box Mercedes che lascia uscire Antonelli in condizioni non sicure. Kimi ha finito così per colpisce la Red Bull di Tsunoda che stava transitando in quel momento sulla pitlane e aveva la precedenza ovviamente. Il bolognese rischia una penalità.

Vanzini rompe il silenzio: “Dico solo grazie”

C’era anche molta attesa per la prima telecronaca di Carlo Vanzini dopo l’annuncio del tumore al pancreas rivelato dallo stesso telecronista nell’intervista al Correre della Sera in mattinata. Nessun accenno da parte dei colleghi, Vicky Piria e Davide Camicioli nello studio di presentazione e dai vari Matteo Bobbi, Marc Genè e Mara Sangiorgio collegati dai box di Yas Marina.

Poi arriva il momento della telecronaca, ad aprire la diretta è proprio Carlo Vanzini che dopo aver salutato si lascia andare a pochissime parole, con voce emozionata: “Lasciatemi dire solo una cosa: semplicemente grazie. Completiamo il lavoro” e parte con la telecronaca. Il primo a parlare dopo di lui è il giornalista e opinionista Roberto Chinchero che si lascia andare ad un altrettanto semplice: “Grande Carlo”. Poi spazio al racconto delle libere.