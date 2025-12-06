F1 Abu Dhabi, Leclerc ultimo scatto d'orgoglio: "Ma fa male un quinto posto". La rabbia di Hamilton

Ultime qualifiche della stagione per la Ferrari, e mentre la battaglia per il titolo si accende tra i primi della griglia, le SF-25 stanno ai margini, anche se Leclerc strappa un quinto posto di sofferenza. Lo sconforto di Hamilton

Lando Norris arriva all’ultimo appuntamento della stagione in testa alla classifica, ma Max Verstappen ha intenzione di rendergli la vita impossibile sino alla bandiera a scacchi di domenica. L’olandese di Red Bull ha conquistato la pole al GP di Abu Dhabi, la sua ottava stagionale: per capire l’avanzata sempre più implacabile del quattro volte campione del mondo, nessuno ha eguagliato questo record nel 2025. Il pilota McLaren non molla comunque la presa ed è alle sue spalle, mentre per la Ferrari prima si chiude questa annata meglio è.

I calcoli di Red Bull: “Abbiamo bisogno di qualcuno che si metta tra noi e le McLaren”

Va considerato che in lizza per il titolo, virtualmente, c’è anche Oscar Piastri, che sulla griglia è terzo: Verstappen, pure se vincesse domani, potrebbe non conquistare il trionfo mondiale se i diretti rivali, segnatamente Norris, ottenessero il podio conclusivo. “C’è bisogno di qualcuno che si interponga tra noi e le McLaren. Abbiamo visto nella gara con la F2 le difficoltà nel superare su questa pista”, ha spiegato Helmut Marko, che ha specificato quanto Verstappen sia abile quando davanti a sé non ha nessuno e ha aria pulita, oltre alle difficoltà psicologiche di Norris alla partenza, specialmente “quando Max parte accanto a lui”.

Leclerc: “Meglio di così non si poteva fare”

Mentre le attenzioni sono concentrate su questa battaglia a tre per il titolo, la Ferrari chiude mestamente e in sordina un’annata da dimenticare. Quinto Charles Leclerc, e tutto sommato poteva andare peggio, come è invece andata a Lewis Hamilton, ancora una volta eliminato in Q1.

Il monegasco ha salvato la faccia a Maranello facendo un lavoro dignitosissimo, con un ritardo di mezzo secondo da Verstappen. E questo nonostante una SF-25 “difficile da gestire, in particolare in Q2”. “Ma è una sofferenza dover essere soddisfatti per una quinta posizione”, ha proseguito Leclerc, che già nel recente passato aveva detto che non correva certo per piazze d’onore.

“Ma la situazione è questa qua, e le uniche soddisfazioni che possiamo avere è quando riusciamo a massimizzare il pacchetto a nostra disposizione, come abbiamo fatto oggi”, in particolare modificando la sua vettura tra le FP2 e le FP3. “Ho dato davvero tutto: o finivo il giro o sarei andato a muro. Non c’era altro potenziale da estrarre oggi. Il passo gara? Spero che le modifiche fatte possano andare per la gara, ma vedremo. La vettura sarà più difficile da guidare, ma sarà penso anche più veloce”, ha proseguito Leclerc.

Hamilton: “Non ho parole per esprimere ciò che sto provando”

Più laconico Hamilton, per la terza volta di fila eliminato in Q1. Un cupio dissolvi mortificante per il sette volte campione del mondo, che ai microfoni di Sky Sport si è rammaricato per il fatto che la sua Ferrari “stava andando bene”, pur con qualche difficoltà di bilanciamento e di sensazioni con il posteriore, oltre al fatto che nelle FP1 ha ceduto il volante (tra l’altro nella sua prima versione 2026) al rookie Arthur Leclerc, avendo quindi una sessione in meno con la vettura.

Sta di fatto che domani partirà dal 16esimo posto: “Non ci sono parole per esprimere quello che sto provando, solo tanta rabbia”, ha concluso laconico Hamilton.