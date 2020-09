F1, addio Renault: il team si chiamerà Alpine

Renault ha ufficializzato domenica mattina che a partire dalla prossima stagione il team di Formula 1 porterà il nome di Alpine (storica azienda di auto da corsa nata negli anni ’50) e cambierà colore, passando dal giallo al blu.

“E’ un cambiamento grande, perché Renault c’è stata per 43 anni. Rimarrà sulle monoposto, ma come fornitore di motori, dunque sarà visibile – ha spiegato l’amministratore delegato del Groupe Renault, Luca De Meo -. Alpine è un marchio bellissimo, potente e vibrante, che porta il sorriso sui volti dei suoi seguaci. Sarà il simbolo dell’eccellenza francese in Formula 1 e dimostra la nostra voglia di continuare come costruttore per una sfida rinnovata. Stiamo portando un marchio da sogno al fianco dei più grandi nomi, per essere protagonisti di gare sempre più emozionanti. Alpine porterà anche i suoi valori nel paddock della F1: eleganza, ingegno e audacia”.

OMNISPORT | 06-09-2020 12:25