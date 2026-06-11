La F1 sbarca a Barcellona dopo giorni intensi post Monaco sul fronte motori e power unit, come cambiano i rapporti di combustione e come verrà applicato il tanto atteso ADUO. cosa cambia per Ferrari, Mercedes e Red Bull

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Tanto tuonò che piovve. La Formula 1 che ha lasciato Monaco con un Antonelli ancora trionfante arriva a Barcellona con qualche orizzonte più chiaro e definito riguardo i motori, le power unit, la ripartizione con l’elettrico e il tanto atteso ADUO. Ovviamente non tutti sono contenti, tra una Mercedes che potrà ancora migliorare le sue unità e la Red Bull “bloccata” nonostante tutti i problemi, c’è una Ferrari nel limbo che però ha ottenuto una dilazione, se così la possiamo definire, sulla ripartizione 60/40 tra motori a combustione interna ed elettrici che non verrà completata prima del 2028. Insomma un botto di roba difficile anche da capire, figurarsi spiegare. Ma noi ci proviamo lo stesso.

La FIA ha deciso, ripartizione lenta fino al 2028

Il dibattito sui motori è chiuso, pare. Dopo diverse settimane di discussioni tra i motoristi sull’ attuale ripartizione 50/50 della potenza in F1, i regolamenti cambieranno nelle prossime tre stagioni. La ripartizione 60/40 tra motori a combustione interna ed elettrici non sarà raggiunta immediatamente, ma verrà conseguita nel 2028 dopo una transizione graduale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’accordo, in definitiva, non è così radicale come era stato richiesto in prima istanza (tutto e subito già nel 2027 con grandi proteste soprattutto di Audi ma anche Ferrari). E verrà implementato gradualmente. Si partirà da una ripartizione 53/47, si passerà a 58/42 e si arriverà a una 60/40, dove la potenza elettrica avrà un ruolo meno rilevante dopo una stagione 2026 che ha destato preoccupazioni tra i team di vertice.

Come cambierà la ripartizione PU

Nella sezione ICE (motore a combustione interna), l’attenzione si concentra sul flusso di carburante. Questo cambierà del 5% nel 2027 e del 13% nel 2028. Anche la potenza massima aumenterà da 400 kW a 420 kW, con un picco di 450 kW. Nella sezione del sistema elettrico, la potenza massima sarà ridotta da 350 kW a 300 kW nel 2027 e nel 2028; la modalità di sorpasso sarà impostata a 350 kW e la capacità di ricarica aumenterà a 350 kW la prossima stagione, per poi salire a 375 kW e raggiungere un obiettivo di 400 kW.

Perchè la decisione FIA farà comunque discutere

Quelli di cui sopra restano numeri, tecnicismi che spiegare ai tifosi, ma anche agli addetti stessi ai lavori, risulta quanto mai arduo e difficile. Restano le proteste dei piloti, Fernando Alonso in testa che si è mostrato ancora una volta molto critico: “Non si dovrebbe correre con le auto ibride, è semplice”. L’ex pilota Ferrari non ci sarà, anche se con lui difficile fare pronostici…, quando fra il 2030 o il 2031 potrebbero finalmente tornare i motori V8. Tuttavia, la posizione della FIA rimane chiara: “Abbiamo la responsabilità di proteggere il futuro del campionato e questi perfezionamenti fanno parte di tale impegno”, ha detto il presidente Ben Sulayem.

ADUO, il ranking della discordia

Tra le mille pieghe di questa F1 tanto famosa, anche a Monaco happening a livelli altissimi, quanto difficile da comprendere ed accettare per i puristi, ‘è la questione ADUO che continua a tenere banco. La FIA ha misurato le prestazioni dei cinque motoristi tra Australia e Canada. Le tabelle delle prestazioni, già in circolazione nel paddock da tempo, non sono ancora state rese note.

Ma si sa che i risultati sono controversi perché, basti solo pensare che la Mercedes, capace di vincere tutte le gare, la prima con Russell e le altre 5 con Antonelli, risulterebbe non avere il motore migliore. Incredibilmente è la Red Bull-Ford ad avere il motore migliore, mentre la Mercedes ha un deficit di oltre il 2%; pertanto, ha diritto anche lei a introdurre un aggiornamento quest’anno e un altro l’anno prossimo.

Perchè la Mercedes avrà l’ADUO al 2% e la Red Bull no

La spiegazione di quello che sembra a tutti gli effetti un paradosso risiede nel processo di misurazione: i team hanno concordato di quantificare solo la potenza del motore a combustione. Gli altri componenti dell’unità sono esclusi, e questo ha trascurato la capacità di ciascun motore di rigenerare energia e utilizzarla efficacemente. La Mercedes eccelle in questo ambito, ma questi fattori non sono stati presi in considerazione.

Ferrari sorpresa, difficile recuperare sulla Mercedes

Oltre alla prevedibile rabbia della Red Bull, nel paddock si percepiscono anche sorpresa e un certo malcontento: Ferrari, Audi e Honda hanno superato la soglia del 4%, quindi avranno diritto a due aggiornamenti nel 2026 e altri due nel 2027. A Maranello, dopo che Leclerc ed Hamilton aveva lamentato per diverse gare la mancanza di velocità massima, non si aspettavano che anche la Mercedes avesse accesso agli aggiornamenti, il che potrebbe limitare l’impatto del motore che il Cavallino Rampante potrebbe introdurre in Austria.

Ferrari ancora una volta beffata, vedi le partenze

Nel frattempo, però, si ha la sensazione che la Mercedes abbia interpretatoil regolamento sulla power unit del 2026 ancora una volta meglio di chiunque altro. E pensare che l’unico vantaggio che la Ferrari era riuscita ad ottenere, quello sul sistema di partenza, è stato prontamente “castrato” da una nuova procedura che rapidamente ha tolto alle rosse quello spunto migliore che si era visto nelle prime gara, come ha confermato la doppia partenza di Antonelli, perfetta, a Monaco proprio contro la rossa di Hamilton in prima fila, dopo tutti i problemi avuti da Kimi nelle prime gare.