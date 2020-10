F1, Alfa Romeo conferma Raikkonen e Giovinazzi: le loro reazioni

Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi al volante della Alfa Romeo Racing, anche per il 2021. Lo ha annunciato il team italo-elvetico a poche ore dall’inizio del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola. E i due piloti, che saranno compagni di squadra per la terza stagione consecutiva, hanno subito voluto commentare l’importante notizia.

“Questa scuderia è stata la mia famiglia per due anni e sono felice che questo rapporto prosegua per un’ulteriore stagione. Con il lavoro e l’impegno ho fatto del mio meglio per ripagare questa fiducia. E sono felice di avere al mio fianco Kimi, il miglior compagno che potessi avere”, ha dichiarato Giovinazzi.

Estremamente soddisfatto anche Kimi Raikkonen, che festeggerà quindi anche i suoi primi 42 anni da pilota di Formula 1. “Questa per me è davvero una seconda famiglia, dato che in Alfa Romeo lavorano molte persone che erano già qui quando debuttai in Formula 1 nel 2001. Questa atmosfera straordinaria mi dà nuove motivazioni per continuare anche l’anno prossimo, il mio diciannovesimo in carriera. Credo nel progetto, altrimenti non sarei qui”, sono state le parole di ‘Iceman’.

OMNISPORT | 30-10-2020 21:08