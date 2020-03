F1, allarme Coronavirus per il Gran Premio d'Australia

L’allarme Coronavirus fa il giro del mondo e purtroppo anche degli sport e minaccia pure l’inizio del Mondiale di Formula 1, fissato per il 15 marzo in Australia. Pochi giorni dopo la decisione di far disputare la corsa regolarmente con il pubblico sugli spalti, infatti, ecco spuntare l’inquietante notizia secondo cui un ospite dell’Albert Park Hotel di Melbourne, vicinissimo alla pista, è risultato positivo al test del Covid-19.

La direzione della struttura, che ha diffuso la notizia, ha comunicato che l’albergo è stato immediatamente chiuso: tutto lo staff messo in quarantena.

Questa la nota diramata: “L’apertura dell’Albert Park Hotel, inizialmente pianificata per questa settimana, è stata posticipata. Dopo essere stati informati dal Dipartimento della Salute dello Stato di Victoria che un ospite, qui presente lo scorso sabato (7 marzo, ndr), è risultato positivo al test sul Covid-19 dopo le visite mediche cui si è sottoposto domenica, l’Albert Park Hotel è stato dichiarato sicuro dal Ministero della Salute, ma resterà chiuso, con il personale che ha lavorato sabato che si è autoisolato per un due settimane. La sicurezza e la salute di ospiti e personale ha per noi un’importanza fondamentale e continueremo a consultare il Ministero prima di fissare la nuova apertura”.

Sempre a causa del dilagare dei contagi da Covid-19, la Fia ha già anticipato che il secondo appuntamento della stagione, il Gp del Bahrain del 22 marzo, si disputerà senza i tifosi sugli spalti, essendo la zona di svolgimento della corsa pericolosamente vicino a Cina e Corea del Sud, la prima e la terza nazione con più infetti al mondo, con l’Italia tristemente al secondo posto.

Si vedrà quindi se anche i primi passi del Mondiale 2020 di Formula 1 saranno condizionati dal dramma che sta vivendo ormai buona parte dell’Europa e che ha già stravolto quasi tutti gli sport di squadra, in particolare ovviamente per l’Italia, dove il calcio si è fermato fino al 3 aprile, con deroga per le squadre impegnate nelle Coppe europee, e dove basket e volley si sono precipitati a sospendere i campionati per il momento a tempo indeterminato.

La grande paura si sta però spostando anche al resto dell’Europa, visto che anche in Spagna e in Francia fioccano le partite da giocare a porte chiuse. Con sullo sfondo l’enigma legato alla disputa di Euro 2020 nella prossima estate.

SPORTAL.IT | 10-03-2020 19:57