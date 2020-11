F1, Alonso duro: "Troppi pochi test"

Nel 2021 Fernando Alonso farà il suo grande ritorno in F1. Lo farà alla guida della Renault, scuderia con cui è diventato grande e si è laureato Campione del Mondo (due volte, nel 2005 e nel 2006).

L’asturiano è preoccupato per i pochi test che potrà fare prima dell’inizio del prossimo Mondiale: “E’ difficile sapere quanto tempo mi ci vorrà per adattarmi. Immagino un paio di gare. I test saranno limitati l’anno prossimo e questa è una sfida per tutti, ma soprattutto per me. Solo un giorno e mezzo di test pre-campionato per pilota. Non si può preparare così un campionato in questo modo”, le sue dichiarazioni riportate dal media AS.

OMNISPORT | 02-11-2020 09:30