F1, Alonso esce allo scoperto sull'ipotesi del ritorno

L’inizio del Mondiale di Formula 1 è ancora lontano, ma per gli appassionati non c’è certo il tempo di annoiarsi. Dopo l’annuncio della Ferrari della separazione da Sebastian Vettel, che sarà sostituito da Carlos Sainz jr., un altro tra i piloti più amati è uscito allo scoperto in merito al proprio futuro.

Si tratta di Fernando Alonso, che in Formula 1 non c’è più dal 2018, ma che ha parlato in toni possibilistici sull’ipotesi del ritorno nel Circus.

Alonso ha affrontato il tema rispondendo a delle domande degli studenti dell’Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea in una videoconferenza assieme all’ex attaccante dei Blancos Emilio Butragueño. Argomento, la gestione dell’ultima parte della carriera: “Nei successivi due o tre o quattro anni, sento di poter avere un livello molto alto di motivazione e di preparazione. Potrei affrontare la Dakar, che è stata una grande esperienza, ma più in là, concentrandomi invece su una delle massime categorie degli sport motoristici, forse sul ritorno in Formula 1, sul campionato mondiale Endurance o sull’IndyCar”.

“Ho un’idea in mente, ma penso che la prossima sfida che farò sarà al massimo livello perché sono motivato per questo al 100%” ha concluso Alonso.

Dopo essersi congedato dalla Formula 1 nel 2018 al termine di quattro, deludenti annate con la McLaren, Alonso si è dedicato all’altra grande passione della propria carriera motoristica, ovvero le gare di velocità. Una passione che lo ha portato a vincere la 24 Ore di Le Mans nel 2018 e nel 2019 e poi la 24 Ore di Daytona nel 2019.

Le prossime sfide potrebbero appunto chiamarsi mondiale Endurance o Dakar, ma prima non è da escludere il ritorno in Formula 1, dove l’ex pilota della Ferrari ha vinto due Mondiali, nel 2005 e nel 2006, alla guida della Renault, proprio la scuderia nella quale, in base alle ultime voci di mercato, Alonso potrebbe fare ritorno per prendere il posto di Daniel Ricciardo, passato alla McLaren per prendere il posto di Sainz

SPORTAL.IT | 18-05-2020 20:00