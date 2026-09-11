A margine del media day del GP di Spagna, Alonso ha polemizzato con la Ferrari per il test fatto a luglio al Madring mentre Sainz ex compagno di Leclerc a Maranello, ha parlato degli attriti con Hamilton

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non è sicuramente il momento migliore della stagione per la Ferrari reduce da una Monza deludentissima. Ad aumentare la pressione sul Cavallino Rampante, a Madrid per il GP di Spagna, ci ha pensato Fernando Alonso con una battuta delle sue, pungente. Da buon ex col dente avvelenato che si rispetti. Come Carlos Sainz che però è entrato sul dibattito degli attriti tra Hamilton e Leclerc portando la sua di esperienza col monegasco in rosso.

Alonso punge la Ferrari per il test sul Madring

La pista di Madrid rappresenta un inedito assoluto per la F1. costruita in appena un anno e mezzo con lavori incessanti specie negli ultimi mesi. Non ci sono state ancora corse al Madring e non ci sono praticamente dati se non quelli dei simulatori. Ma non per tutti…

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Fernando Alonso ha ironizzato sul fatto che i piloti in rosso, Hamilton e Leclerc, siano stati gli unici a provare il Madring con la SF-26 a luglio per un filming day: “Com’è questa pista? L’ho provata al simulatore… anche se forse questa è una domanda da rivolgere ai piloti Ferrari“, ha concluso in maniera pungente il pilota asturiano che non risparmia mai frecciate, quando può, alla sua ex squadra.

Alonso sul futuro: “Non si saprà presto”

C’è una domanda ricorrente che riguarda Fernando. Cosa farà da grande… ad esempio il prossimo anno. Alonso in teoria avrebbe ancora un anno di contratto con Aston Martin ma si parla anche di ritiro vista la carta d’identità che segna 45 primavere, e nel 2027 saranno 46.

Nando non scioglie la prognosi: “Non succederà presto, non ho fretta” ha detto allontanando ogni annuncio, con il suo solito modo di fare evasivo. “E va bene così”, ha aggiunto quasi citando Vasco Rossi. Lasciandosi tutte le porte aperte, quella del WEC o di tornare a Le Mans magari con Verstappen come vociferato in queste ore. Chi può dirlo, cosa farà da grande l’ex Ferrari.

Sainz interviene sugli attriti Hamilton-Leclerc

Da un ex Ferrari all’altro. Carlos Sainz gioca in casa, ma nel vero senso della parola. Probabilmente mangerà e dormirà a casa visto che Madrid è la sua città. Nessun pilota può fare la stessa cosa nel circus. Determinato a riportare la Williams in alto, visto anche il recente rinnovo, allo spagnolo è stato chiesto, da ex ferrarista, di dire la sua sulle regole d’ingaggio in casa Ferrari visto ciò che è successo a Monza tra Hamilton e Leclerc ribadito da entrambi a Madrid.

Chi meglio di lui che negli anni di convivenza con Leclerc a Maranello, in più di qualche occasione è venuto a “contatto” o quasi col monegasco: “Quando si hanno due compagni di squadra competitivi, questo genere di situazioni capitano sempre. Io e Charles, due o tre volte all’anno, avevamo sempre una piccola discussione o un piccolo litigio, ma dopo la gara o la mattina successiva ci chiamavamo e risolvevamo tutto”. Hai sentito Lewis?