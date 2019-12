La Formula 1 starebbe per riabbracciare un grande e carismatico ex. Secondo l'ex pilota Brundle, Alonso tornerà a correre in F1 nel 2021. Non lo farà alla guida di una McLaren ma lo farà come pilota della Renault.

"Fernando Alonso mi ha assicurato che vuole tornare in Formula 1 nel 2021, probabilmente con la Renault", le parole dell'ex pilota Brundle a Fox Sports. L'ex pilota della Ferrari si sta preparando per la sua prima Dakar.

SPORTAL.IT | 04-12-2019 07:20