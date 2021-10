F1, Alonso: "Russell e Verstappen gli unici a fare la differenza"

15-10-2021 21:14

Il pilota della Alpine Fernando Alonso in un’intervista a F1insider.com applaude soprattutto due piloti in questa stagione di F1: “Max Verstappen e George Russell sono due piloti speciali che fanno la differenza e ottengono di più dalle prestazioni effettive delle loro vetture. Il resto dei racing drivers conquista solo risultati che corrispondono alle possibilità delle loro monoposto”.

Niente Lewis Hamilton, anche se per l’asturiano la corsa per il titolo resta in equilibrio: “Entrambi stanno andando molto forte, difficile dire come finirà. Certo, se avessi io una macchina per vincere punterei sempre su me stesso“.

