F1, Alonso: "Saprò stupire"

Fernando Alonso in un’intervista a L’Equipe esprime ottimismo in vista del suo ritorno in Formula 1. “Credo che io non avrò gli stessi problemi di Michael Schumacher perché lui guidava una monoposto con problemi, mentre io ho a disposizione una buona macchina. Penso che i tifosi saranno sorpresi dai risultati che potrò ottenere”.

L’asturiano in Renault avrà come compagno di squadra Ocon: “Esteban è un pilota molto forte, nelle categorie giovanili è stato anche in grado di battere piloti come Verstappen e Leclerc, per cui questo sarà un grande stimolo per me”.

OMNISPORT | 09-11-2020 14:50