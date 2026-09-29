Fernando Alonso ha sciolto i dubbi, niente ritiro: correrà per un altro anno, almeno, con Aston Martin che ha confermato anche Stroll. Mentre Verstappen è durissimo: "Queste F1 non valgono niente"

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Fernando Alonso sarà sulla griglia di partenza del Mondiale di Formula 1 anche nel 2027. L’Aston Martin ha ufficialmente confermato la sua line up di piloti per il prossimo anno, nonostante i risultati pessimi resta anche Lance Stroll, figlio di papà Lawrence. Per l’ex Ferrari, 45 anni con 46 all’orizzonte, ma anche ringiovanito dall’essere diventato padre, un altro anno, ancora una anno, e non è detto che sia l’ultimo. Il tutto mentre Max Verstappen tira l’ennesima frecciata ad una F1 che proprio non gli va giù: “Queste macchine non valgono niente”

Alonso non va in pensione

Le voci e i dubbi sono finiti: Fernando Alonso sarà ancora un pilota di Formula 1 nel 2027. Il due volte campione del mondo ha deciso di allontanare l’idea del ritiro e nel 2027 correrà il Mondiale continuando con Aston Martin che ha ufficializzato e confermato la sua line up per la prossima stagione. Nessun cambiamento, confermato pure Lance Stroll nonostante una stagione disastrosa nel rendimento al di là delle pecche del motore Honda. Ma si sa difficile congedare il figlio del proprietario Lawrence Stroll finchè questi resterà tale.

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L’annuncio di Alonso, che ha attraversato momenti di dubbio (“forse questa è la mia ultima gara in Spagna“ , aveva detto a Madrid ), è una ferma decisione di continuare a guidare un progetto che ha bisogno di lui. Nulla è andato secondo i piani in Aston Martin quest’anno. Doveva essere la stagione della verità con la macchina nuova costruita per la prima volta da Newey ed invece complici tutta una serie di complicazioni, a cominciare dal motore Honda, il 2026 si è trasformato in un calvario.

Alonso crede nel progetto Newey-Aston Martin

L’annuncio ufficiale non è stato esente da colpi di scena. Aston Martin ha pubblicato sui propri canali social la foto di una sedia illuminata da un riflettore, che il pilota ha poi condiviso. Infine, alle 13:00, è stato annunciato che avrebbe continuato a correre in Formula 1: “Sono molto felice di aver firmato il mio nuovo contratto. Ci è voluto del tempo, ma le corse sono la mia vita, la mia passione, e so di avere la velocità e la determinazione per competere ai massimi livelli”, ha dichiarato l’ex Ferrari.

Alonso non lascia, raddoppia? La sua carriera, iniziata nel 2001 con la mitica Minardi salvo poi tingersi dei colori dell’iride con la Renault e continuare ad altissimi livelli in McLaren e Ferrari, sfiorando almeno 3 mondiali, due con la rossa, particolarmente sanguinoso quello del 2010. Ed ora quei 440 GP sono destinati ad aumentare: “Sono impegnato a lungo termine con questa squadra per aiutarla a raggiungere il successo. Credo sinceramente in quello che stiamo costruendo: una leadership forte, persone incredibili, compagni di squadra e strutture”.

Verstappen spara ancora a zero sulla F1

Intanto a parlar male della F1 è tornato il solito Verstappen che non perde occasione per criticare le attuali monoposto e lo fa ovviamente a modo suo: “Queste macchine non valgono niente” ha detto al podcast P1 with Matt & Tommy: “Ora tutto dipende dalla batteria, dal suo utilizzo o dalla sua mancanza. Ad esempio, abbiamo visto una Monza molto diversa, perché sei limitato dalla batteria. Sì, sorpassi, ma te la restituiscono subito. È uno yo-yo”, spiega.

L’olandese ha la soluzione ai problemi: “Cosa farei io? Cambierei il motore. Tornerei ai V8. Già solo questo risolverebbe molti problemi, perché sono migliori sotto ogni aspetto: migliori da guidare, migliori da tenere in mano, e se hai bisogno di una batteria senza DRS, beh, va bene lo stesso”.