F1, anche l'Austria è pronta per il doppio Gp

Il calendario del Mondiale 2020 di Formula 1 sarà fatalmente condizionato dalla tragedia Coronavirus, che ha già stravolto il programma originario tra Gp cancellati o posticipati. Ancora non è certa né la data di partenza, né il luogo dove si correrà la prima corsa dell'anno, ma un indizio in questo senso arriva dall'Austria.

Helmut Mark, uomo forte della Red Bull e promoter del Gran Premio d'Austria sul circuito di Spielberg, ha infatti detto che è quasi tutto pronto per l'organizzazione di due Gp, consecutivi, sul medesimo circuito, che sarebbero quelli con cui si aprirebbe la stagone.

"Ci saranno due gare, entrambe di domenica, il 5 e il 12 luglio" ha dichiarato Marko in un'intervento radiofonico all'emittente locale Ö3.

L'inizio del Mondiale sembra quindi certo: "Solo una seconda ondata dell'epidemia potrebbe evitare alla Formula 1 di fare tappa in Stiria. In linea di principio, tuttavia, Spielberg potrebbe già ora soddisfare tutte le richieste necessarie". Si potrebbero così correre due coppie di Gran Premi in due nazioni, dal momento che lo stesso scenario potrebbe svolgersi anche in Inghilterra, a Silverstone, sempre in estate.

Le gare saranno blindate o quasi: durante i due weekend, infatti, l'organizzazione gestirà il tutto con meno di 2000 addetti, senza la presenza di spettatori né di giornalisti indipendenti. La Fom produrrà solo il segnale TV internazionale per garantire una copertura televisiva in diretta professionale.

SPORTAL.IT | 24-04-2020 20:49